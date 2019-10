Coca-Cola heeft in het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten geboekt. Dit kwam vooral dankzij een grotere vraag naar suikervrije dranken en Coca-Cola Plus Coffee.

De omzet steeg met 8 procent naar 9,51 miljard dollar (8,53 miljard euro). Analisten hadden gerekend op een omzet van 9,43 miljard dollar. Vooral in Noord-Amerika wist Coca-Cola meer suikervrije dranken zoals Coca-Cola Zero te verkopen.

In Europa wist het bedrijf juist minder dranken af te zetten, maar dit lag ook aan de sterke verkopen van een jaar eerder, aldus Coca-Cola.

Coca-Cola probeert al langer in te spelen op andere dranken. Zo werd vorig jaar voor enkele miljarden het Britse Costa Coffee overgenomen. Ook met Coca-Cola Plus Coffee, een combinatie van traditionele cola en koffie, wil Coca-Cola inspelen op andere doelgroepen. Daarnaast blijken dranken in kleinere verpakkingen met een relatief hogere prijs aan te slaan.