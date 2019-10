De groei van de Chinese economie is afgenomen naar het laagste niveau in bijna dertig jaar. In het derde kwartaal kwam de economische groei uit op 6 procent. Dat is minder dan de 6,2 procent in het voorgaande kwartaal en ook minder dan verwacht.

De lagere groei is deels te wijten aan het handelsconflict met de Verenigde Staten. Chinese producenten zouden de gevolgen van de hogere handelstarieven al in de portemonnee voelen. Ook in eigen land is afkoeling zichtbaar.

Als reactie op de groeicijfers maakte de Chinese overheid al bekend de regionale infrastructuur verder te stimuleren. In het verleden heeft de regering al geprobeerd de economie meer te stimuleren, maar vooralsnog heeft dat nog geen groot effect.

Dat de Chinese industriële productie in september met 5,8 procent steeg is een positieve noot. In augustus werd nog één van de laagste groeicijfers in zeventien jaar genoteerd.