Voor vijftig Europese producten gaat het Amerikaanse importtarief vrijdag met 25 procentpunten omhoog. Producten met een totale handelswaarde van 6,8 miljard euro worden hiermee extra belast. De export van Goudse kaas en Edammer kaas wordt definitief niet getroffen door de verhoogde heffingen, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

De helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS (met een waarde van zo'n 39 miljoen euro) valt wel onder het verhoogde tarief. "We merken er nu nog niet zoveel van, maar het is uiteraard wel vervelend", zegt Onno Boersma van brancheorganisatie Gemzu. "Hoe groot de uiteindelijke schade zal zijn, zullen we pas veel later kunnen inschatten."

De extra heffing geldt onder meer voor Europese koekjes, whisky, wijn, citroenen en mosselen. Industriële machines uit Duitsland en olijfolie uit Spanje worden extra hard geraakt door de maatregel.

De VS voert de extra importtarieven op Europese producten in als reactie op de steun die de Europese Unie jarenlang aan de Franse vliegtuigbouwer Airbus verleende. Voor de export van vliegtuigen, met uitzondering van militaire vliegtoestellen, moet daarom 10 procentpunt meer betaald worden.