Een nieuw platform, de Schuldenwijzer, moet het voor mensen makkelijker maken om inzicht te krijgen in hun actuele schuldenpositie. Burgers kunnen er met hun DigiD inloggen om beslagleggingen in te zien. De Schuldenwijzer is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Wie op het systeem inlogt, ziet nog geen volledig overzicht van de schulden. In het systeem zitten op dit moment alleen de beslagleggingen van gerechtsdeurwaarders die zijn opgelegd door derden, zoals beslagen op het loon of op pensioen. Ook is de beslagvrije voet terug te vinden, het vermogen waarop geen beslag mag worden gelegd.

In 2020 wordt de informatie in de Schuldenwijzer uitgebreid met alle gegevens over schulden die bekend zijn bij gerechtsdeurwaarders. Op termijn hoopt het platform het Centraal Justitieel Incassobureau, de Belastingdienst, het UWV en de Nederlandse gemeenten te kunnen toevoegen aan het overzicht. Ook incassobureaus zijn nog niet in de database opgenomen.

"We zijn anders tegen schulden gaan aankijken", zegt een woordvoerder van de Schuldenwijzer. "Vroeger was het meer: wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Maar nu zien we steeds meer dat het niet altijd de schuld van de betrokkene is, dat mensen kopje onder gaan in het schuldensysteem."

Ook inzicht voor schuldhulpverleners

De Schuldenwijzer moet daar verandering in brengen. Burgers kunnen hun schuldhulpverleners machtigen de informatie in te zien, zodat ook zij inzicht krijgen in de financiële positie en schulden van hun cliënten. Tevens kunnen gerechtsdeurwaarders zien in welke situaties incassotrajecten geen zin hebben.

Bij de ontwikkeling van de Schuldenwijzer is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid van het online portaal.

Op de ochtend van de introductie van het platform is de belangstelling groot. Per minuut proberen zo'n vijfhonderd mensen in te loggen, waardoor het systeem volgens de woordvoerder wat langzamer werkt.