International Card Services (ICS), een dochterbedrijf van ABN AMRO, gaat de gegevens van drie miljoen klanten controleren. Het bedrijf stuurt in sommige gevallen zelfs een koerier langs de deur, laat een ICS-woordvoerder aan NU.nl weten na berichtgeving van de Volkskrant.

Sinds begin dit jaar zijn speciaal opgeleide koeriers ingezet om de identiteit van klanten te controleren. Die koeriers kunnen volgens de voorlichter op een plaats en tijd naar keuze langskomen.

Omdat ICS geen fysieke kantoren heeft, kunnen klanten niet bij het bedrijf zelf langskomen. Vanaf volgend jaar komt er een online module waarmee klanten zich opnieuw kunnen registreren.

Naar verwachting zal het merendeel van de klanten deze module gebruiken om de identiteit te laten controleren.

Meer controle door banken

Waarom alle klanten gecontroleerd worden, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat de financiële sector na de flinke boete van bijna 800 miljoen euro voor ING meer werk maakt van de zogeheten poortwachtersrol. Banken hebben bijvoorbeeld enkele duizenden nieuwe werknemers in dienst genomen om dossiers beter te controleren.

De woordvoerder kan wel vertellen dat de regels in de loop van de jaren strenger zijn geworden. Zo hoefde het bedrijf eerst alleen de voorletters van een klant op te slaan. Nu moet de volledige voornaam worden geregistreerd.

Ook is gebleken dat gegevens niet altijd op dezelfde manier zijn geregistreerd en dat in sommige gevallen ook verouderde gegevens in het systeem staan. "Je kunt het een voor een nakijken, maar wij hebben ervoor gekozen om het in een keer goed te doen", legt de voorlichter uit.