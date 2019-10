De Franse investeringsmaatschappij PAI Partners wil het Nederlandse Roompot Vakanties verkopen, meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag op basis van anonieme bronnen. Het concern zou een prijskaartjes van 1 miljard euro hebben.

PAI Partners heeft Roompot nog maar drie jaar in handen. In 2016 werd de exploitant van vakantieparken voor 600 miljoen euro overgenomen van Gilde Buy Out Partners. Deze investeringspartij kocht het bedrijf weer in 2011 van AAC Capital Partners.

Volgens de zakenkrant tonen ook nu weer vooral investeringsmaatschappijen interesse.

Roompot heeft ruim tweehonderd vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het concern boekte in 2018 een omzet van 400 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 72 miljoen euro.