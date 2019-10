Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways heeft een winstwaarschuwing moeten afgeven als gevolg van de protesten in thuismarkt Hongkong.

In september daalde het aantal passagiers dat met de maatschappij vloog met maar liefst 7,1 procent.

Cathay spreekt van "zeer uitdagende" omstandigheden in Hongkong en het bedrijf verwacht dat dit in 2019 niet meer zal veranderen.

Passagiers meden Hongkong vanwege de felle protesten tegen bemoeienis van de Chinese overheid met Hongkong.

Hoewel de laatste dagen relatief kalm zijn verlopen, maakt de speciale administratieve regio zich komend weekend weer op voor demonstraties.

In augustus maakte Cathay Pacific bekend in de eerste helft van 2019 een winst van 1,3 miljard Hongkongse dollar (154 miljoen euro) te hebben geboekt. Toen was de verwachting nog dat de winst in de tweede helft van dit jaar zou stijgen.