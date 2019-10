De 46e editie van de G7-top zal volgend jaar plaatsvinden op Trump National Doral, een luxe golfresort van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat maakte het Witte Huis donderdagavond bekend.

De accommodatie ligt in de buurt van Miami in de Amerikaanse staat Florida. Trump is de gastheer van de eerstvolgende G7, waarbij de leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten jaarlijks bij elkaar komen.

Volgens waarnemend stafchef van het Witte Huis Mick Mulvaney zal Trump financieel niet profiteren van de G7 op zijn golfclub. Trump zelf zei dat hij bovendien niet meer dagelijks betrokken is bij het reilen en zeilen van zijn golfclub en dat zijn zoons het bedrijf momenteel leiden.

Volgens Mulvaney heeft het Witte Huis naar twaalf potentiële locaties in andere staten gekeken voor de G7-top, maar was "Doral verreweg de beste faciliteit voor deze bijeenkomst". "Het is bijna alsof deze accommodatie is gebouwd om dit evenement te organiseren", zei hij tijdens een persconferentie.

Bovendien zou het gebruik van het golfresort goedkoper zijn dan de andere locaties en worden zo "miljoenen dollars" bespaard, aldus de stafchef.

Kritiek op vermeende belangenverstrengeling president

De keuze voor de G7-locatie is desondanks gewaagd gezien de kritiek die Trump geregeld krijgt op de vermeende belangenverstrengeling tussen zijn zakelijke activiteiten en zijn positie als president. Ook lopen er meerdere Congresonderzoeken naar de financiën van Trump.

Overigens was de G7 tot enkele jaren geleden een G8. Tot 2014 maakte ook Rusland deel uit van de groep. In dat jaar werd Moskou echter geschorst vanwege de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

De G7-top zal plaatsvinden tussen 10 en 12 juni 2020. De vorige top was in augustus en werd gehouden in de Zuid-Franse kustplaats Biarritz.