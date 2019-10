Het verlies van Airbnb is in het eerste kwartaal van 2019 meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt technieuwssite The Information donderdag op basis van nieuwe data.

Het verlies bedraagt nu 306 miljoen dollar (275 miljoen euro).

Volgens de nieuwssite is in het eerste kwartaal overigens ook de omzet flink gestegen. Deze valt 31 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2018, en bedraagt 839 miljoen dollar. Deze cijfers komen overeen met de bedragen die The Wall Street Journal al in augustus publiceerde, maar die niet officieel werden bevestigd.

Airbnb mikt op een beursgang in 2020, maakte het bedrijf in september bekend. Over de vorm van de beursgang is echter nog niets bekend.