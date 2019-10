De Duitse regering heeft de groeiverwachting van de economie voor 2020 verlaagd van 1,5 procent naar 1 procent. De voorspelling van 0,5 procent groei voor dit jaar blijft staan, meldt het ministerie van Economische Zaken donderdag.

De Duitse economie, de grootste van Europa, wordt geraakt door een malaise in de industrie. Vooral de autosector heeft te maken met een lagere vraag. Ook andere industrieën die gericht zijn op de export staan onder druk.

Door alle problemen kromp de economie in het tweede kwartaal al met 0,1 procent. Als de economie ook in het derde kwartaal krimpt, is er sprake van een recessie.

Ondanks de problemen in de industrie, dalen de consumentenuitgaven nog niet. Volgens economieminister Peter Altmaier wordt de economie ook gestimuleerd door hogere overheidsuitgaven.

Hij benadrukte dat Duitse ondernemingen steun van de overheid nodig hebben. Hij noemt bijvoorbeeld belastingverlagingen, een vermindering van de bureaucratie en investeringen in nieuwe technologieën.