Het Britse pond is donderdag omhoog geschoten nadat onderhandelaars van de Europese Unie en de Britse regering op de valreep een conceptakkoord over het Britse vertrek uit de EU bereikten.

Om 11.40 uur steeg het pond naar een waarde van 1,164 euro, een stijging van 1 procent ten opzichte van donderdagochtend. Rond 07.00 uur was het pond nog 1,153 euro waard. Ook ten opzichte van de dollar steeg de Britse valuta.

Ook Britse aandelen stonden in de plus: de FTSE 250 stond 1 procent hoger na het nieuws dat er een conceptakkoord is.

De FTSE 250, niet te verwarren met de FTSE 100, bestaat uit Britse ondernemingen die vooral op het Verenigd Koninkrijk gericht zijn. In de FTSE 100 zitten Britse bedrijven die veel van hun inkomsten uit het buitenland halen.

Hoewel de onderhandelaars een conceptakkoord hebben, is het maar de vraag of de deal op steun kan rekenen in het Britse Lagerhuis. De Noord-Ierse gedoogpartner DUP zegt de deal nog niet te steunen.