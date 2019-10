Het ziekenhuispersoneel legt in de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden op 20 november door het hele land het werk neer, melden de vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV donderdag. De ziekenhuizen draaien dan zondagsdiensten, waarbij het personeel voor de niet-spoedeisende zaken niet werkt.

De bonden gaan over tot een landelijke staking om een betere cao af te dwingen. Ze eisen een structurele loonsverhoging van 5 procent en een extra toeslag op het salaris als personeel op het laatste moment wordt opgeroepen om te werken

Naast de extra financiële beloning eisen de vakbonden een lagere werkdruk voor het zorgpersoneel. De maatregelen zijn volgens de bonden nodig om het werk in de zorg aantrekkelijk te houden. In de zorgsector is sprake van een hoge werkdruk en de uitstroom ligt al jaren hoog.

Onder de cao Ziekenhuizen vallen momenteel ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers, verspreid over 83 ziekenhuizen en dertig revalidatiecentra. Academische ziekenhuizen vallen niet onder de arbeidsovereenkomst. De cao verliep eind maart van dit jaar.

Vakbonden sloegen laatste aanbod van brancheorganisatie af

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao lopen al langer. Volgens de vakbonden bood de branchevereniging bij het laatste informele overleg in september een loonstijging van 4 procent in 2020 en 2021 voor alle medewerkers.

De vakbonden gingen hier niet mee akkoord, omdat het om een gemiddelde loonstijging van 2,8 procent over 34 maanden ging. Daarbij zou de NVZ volgens de bonden de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering stop willen zetten. Dit zou het ziekenhuispersoneel enkele honderden euro's per jaar kosten, aldus de bonden.

De brancheorganisatie reageerde destijds verbaasd op het afslaan van het voorstel. "We zijn met dit voorstel tot het uiterste gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen", aldus Gita Gallé, voorzitter van de ziekenhuisdelegatie van de NVZ, eind september.