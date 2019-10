Het Japanse techconglomeraat SoftBank is volgens de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review bereid 5 miljard dollar te investeren in het verliesmakende WeWork, dat onlangs een beursgang schrapte.

Met de investering zou SoftBank een groter belang, maar geen meerderheid krijgen in The We Company, het moederbedrijf van WeWork. SoftBank is nu al de grootste externe aandeelhouder van WeWork.

The We Company voert naar verluidt ook gesprekken met een groep investeerders, geleid door JP Morgan Chase, over een lening van zo'n 5 miljard. Om de hoge rente die daar bij zou komen kijken zou het bedrijf daar alleen weinig zin in hebben. De investering van SoftBank zou een alternatief bieden.

Eind september maakte The We Company bekend dat het de plannen voor een beursgang intrekt. De afgelopen maanden groeiden de vraagtekens rond het bedrijf. Om de bedrijfsstructuur, maar ook om het verdienmodel.

Het bedrijf gaat met de huurcontracten van de panden verplichtingen aan voor de lange termijn, maar verhuurt de kantoorruimte maar voor korte tijd door. Zakt de economie in en is er minder vraag naar flexplekken, dan heeft het bedrijf een probleem.

WeWork heeft ook in Amsterdam vier locaties, waar vanaf 350 euro per maand een eigen bureau kan worden gehuurd. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan vijfhonderd locaties.