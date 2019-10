Amsterdammers hebben in de eerste helft van 2019 1.625 klachten ingediend over woonfraude bij het Meldpunt Zoeklicht, meldt de gemeente woensdag. Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan vorig jaar.

Het grootste deel van de klachten ging over de illegale verhuur aan toeristen, in totaal 711. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 689. In 2017 kwamen er nog 870 klachten over de illegale verhuur van woningen aan toeristen binnen.

Naast klachten over de illegale verhuur aan toeristen, kwamen er ook veel meer klachten binnen over illegale kamerverhuur. Dit aantal is bijna verdubbeld (236 klachten) in vergelijking met het eerste half jaar van 2018 (127). Het aantal boetes voor de meldplicht vakantieverhuur nam wat af.

Door de toename van het aantal klachten nam ook het aantal boetes toe. Er werden 183 boetes voor woonfraude uitgeschreven, meer dan vorig jaar. In totaal werd er voor bijna 2,2 miljoen euro aan boetes uitgeschreven.