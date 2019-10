Vakbond FNV functioneert niet goed vanwege doorgaande interne conflicten, een inefficiënt ledenparlement en een vaag bestuursmodel. Dat concludeert adviesbureau The Midfield in een inventarisatie in opdracht van het FNV-bestuur en het ledenparlement, ingezien door Het Financieele Dagblad (FD).

Het adviesbureau concludeert dat de organisatiestructuur hierdoor moet worden omgegooid om het "cynisme" en "wantrouwen" te kunnen verdrijven, citeert het FD het rapport.

De vakbond heeft de organisatiestructuur in 2013 nog omgegooid. Toen werd gekozen voor een democratisch gekozen ledenparlement, dat het hoogste orgaan werd binnen de FNV. Maar deze structuur heeft zijn langste tijd gehad, stelt het adviesbureau op basis van interviews met zeventig FNV-leden.

Het ledenparlement, dat momenteel 105 leden telt, moet volgens The Midfield drastisch verkleind worden. Ook zouden de leden een stuk minder moeten vergaderen en een symbolischere rol krijgen. Daartegenover staat dat het bestuur en de grootste sectoren, zoals Metaal, Spoor en Vervoer en Bouw, binnen de FNV juist aan invloed winnen.

Ironisch is dat, mocht de organisatiestructuur omver gegooid worden en het ledenparlement minder macht krijgen, dit in handen ligt van het parlement zelf. Uiteindelijk heeft het ledenparlement het laatste woord over hervormingen.