De risico's op de huizenmarkt zijn de afgelopen jaren toegenomen door de gestegen prijzen en risicovol gedrag van kopers. Dit vertelde Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), aan journalisten na de presentatie van een rapport over de financiële stabiliteit.

DNB maakte dinsdagochtend bekend dat zes Nederlandse banken meer bufferkapitaal in huis moeten hebben voor de hypotheken die zij op de balans hebben. In totaal moeten zij 3 miljard euro extra kapitaal tegenover de hypotheken zetten voor het geval de hypotheken niet terugbetaald worden.

Nederlandse banken houden relatief weinig vermogen aan voor de hypotheken die ze op de balans hebben vergeleken met banken in het buitenland. Dit is omdat Nederlanders in het algemeen ook netjes aan de eisen van hun hypotheek voldoen.

Maar dat effect van de huizenprijsdaling is ook op een andere manier te zien, merkt Knot op. Wanneer huishoudens te maken hebben met een huis dat onder water staat, gaan ze op andere uitgaven besparen.

Hoogtepunt

Dit was ook zichtbaar na de financiële crisis. Iets meer dan een derde van de hypotheken stond op het hoogtepunt onder water. "Dat betekent dat consumenten gaan knijpen op hun consumptie omdat ze namelijk extra besparingen willen doen om uit die onderwatersituatie te komen."

Wanneer die consumenten minder uitgeven, voelen bedrijven dat in hun portemonnee en krijgen banken te maken met ondernemingen die in financiële problemen komen, merkt Knot op. "Daar hebben de banken veel meer last van, want dat betekent dat de totale bedrijvigheid in de economie afneemt en dan moeten ze allerlei voorzieningen treffen op alle andere 'exposures' in de economie."

"Dit maakt in ieder geval de banken steviger op het moment dat er onheil uit de woningmarkt kan komen. Het vermindert niet de kans op onheil uit de woningmarkt zelf."

Hoge hypotheken ten opzichte van inkomen

Hoe hoog is die kans dan? Een specifiek antwoord kan Knot niet geven, maar hij wijst wel op bijvoorbeeld de hoge hypotheken ten opzichte van inkomens in de grote steden. Die bevinden zich boven de niveaus van de vorige piek.

"Dat zijn wel indicatoren dat er op een bepaald moment de grens bereikt is van wat mensen nog kunnen betalen. En voor zover bepaalde huizenprijsstijgingen voortkomen uit dat mensen het betalen omdat ze verwachten dat door de verdere huizenprijsstijging een deel van hun financieringslasten wel gefinancierd zal worden en dat treedt dan niet op. Dat is meestal het moment waarop de cyclus keert", zegt Knot.

"Wanneer dat gaat gebeuren weet ik ook niet, maar ik probeer wel de kwetsbaarheid te omschrijven", sluit hij af.