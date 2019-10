De wereldwijde economische groei zal door de handelsoorlog tussen de VS en China in 2019 vertragen naar het laagste tempo sinds de crisisjaren 2008 en 2009, verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Als er geen oplossing komt, worden de vooruitzichten nog minder rooskleurig.

Het IMF verlaagt de verwachte groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het World Economic Outlook-rapport van 3,2 naar 3 procent. Die verlaging is grotendeels te wijten aan de wereldwijde wrijvingen, stagnerende handel en negatieve ontwikkelingen in opkomende markten.

De problemen die worden veroorzaakt door de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog zijn uiteenlopend. Door de handelstarieven die over en weer zijn ingevoerd, zijn de kosten hoger en is de onzekerheid op de markten vergroot. Investeringen lopen terug en productiviteit van bedrijven neemt af door verstoring van toeleveringsketens.

De aangekondigde tarieven verminderen volgens het IMF de wereldwijde economische productie met nog eens 0,8 procent. Dat is omgerekend zo'n 700 miljard dollar (zo'n 636 miljard euro), vergelijkbaar met de totale economische bijdrage van Zwitserland, aldus IMF-voorzitter Kristalina Georgieva.