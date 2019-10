Chinese bedrijven rukken op in Nederland, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen eind 2012 en eind 2017 is het aantal bedrijven in Nederland waarbij het meerderheidsbelang in Chinese handen is, gegroeid van 245 naar 470 bedrijven.

Door de groei neemt de totale toegevoegde waarde van Chinese bedrijven in Nederland toe van 290 miljoen euro tot 1,07 miljard euro. Sinds 2015 is de bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie veel sterker gegroeid dan het aantal Chinese bedrijven. Dat komt volgens het CBS door een groei van het aantal overnames.

Ondanks de groei is het aantal bedrijven in Chinese handen nog steeds relatief klein in Nederland. Ter vergelijking: de Verenigde Staten hebben de meeste bedrijven in Nederland (2.875), gevolgd door Duitsland (2.190) en het Verenigd Koninkrijk (1.355). Het aantal Chinese bedrijven in Nederland is volgens het CBS meer vergelijkbaar met het aantal Japanse en Zwitserse bedrijven.

Met 605 bedrijven in 2017 zijn er meer Nederlandse bedrijven in China gevestigd dan andersom. Dit aantal neemt wel af: in 2012 waren het er nog 660. Waarom het aandeel Nederlandse bedrijven in China daalt, meldt het CBS niet.

Chinese bedrijven zijn voornamelijk handelsbedrijven

Het grootste deel van de ondernemingen in Chinese handen zijn groothandelsbedrijven; namelijk 195 stuks, oftewel vier op de tien. Inclusief detailhandel en handelsbemiddeling is zelfs meer dan de helft van de bedrijven onder Chinese zeggenschap een handelsbedrijf: 245. Zij hebben een gezamenlijke toegevoegde waarde van 296 miljoen euro in 2017.

In de industriesector zijn zestig Chinese bedrijven actief, maar de toegevoegde waarde van deze bedrijven lag in 2017 met 374 miljoen euro wel hoger dan in de handel.