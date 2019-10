De Nederlandsche Bank (DNB) wil een ondergrens voor het geld dat banken in kas hebben voor hun hypothecaire leningenportefeuilles. Alle Nederlandse banken zouden dan gezamenlijk zo'n 3 miljard euro extra kapitaal moeten aanhouden. Dat meldt de centrale bank dinsdag op basis van het Overzicht Financiële Stabiliteit dat zal worden gepresenteerd.

Financiële instellingen zouden met meer geld in kas weerbaarder zijn, aldus DNB. "Door deze maatregel zijn banken beter in staat de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen." De maatregel staat gepland voor het najaar van 2020, voor een periode van twee jaar.

Op dit moment schatten banken de risico's van hun hypotheken te laag in, doordat ze in het verleden lage verliezen leden op deze producten. In Nederland is de risicoweging van banken zelfs een van de laagste van de Europese Unie. Onterecht, stelt DNB, die spreekt van een "toegenomen systeemrisico in de huizenmarkt".

Zo zouden de sterk stijgende huizenprijzen niet alleen komen door een achterblijvend huizenaanbod en dalende rente, maar mogelijk ook door overwaardering. Bovendien neemt risicovoller leengedrag van kopers toe en blijft de schuld hoog. "Hoge schulden maken Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor de gevolgen van een neerwaartse correctie op de huizenmarkt", aldus DNB.

De gemiddelde risicoweging zal met het nieuwe beleid gemiddeld van 11 naar 14 tot 15 procent toenemen. Wel zijn hypotheken die geheel of gedeeltelijk zijn gedekt door de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) uitgezonderd.

De maatregel zal volgens DNB beperkt effect hebben op de hypotheekrente.