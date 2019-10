De Amerikaanse president Donald Trump heeft op maandag de staaltarieven voor Turkije verhoogd naar 50 procent. Ook dreigde hij met meer sancties vanwege de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. "Ik ben bereid om hun economie te vernietigen als zij verdergaan op dit gevaarlijke pad."

Verder zei Trump te willen stoppen met een handelsovereenkomst met Turkije, ter waarde van zeker 100 miljard dollar (ruim 90 miljard euro). Ook zei vicepresident Mike Pence dat Trump maandag met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gebeld om te vragen om een onmiddellijk staakt-het-vuren in Syrië.

Toen de Verenigde Staten vorige week hun troepen weghaalden uit het noordoosten van Syrië, dreigde Trump al met economische sancties als Turkije inhumaan zou handelen bij het binnenvallen van Syrië. "Helaas lijkt Turkije niet stil te staan bij de humanitaire gevolgen van de invasie", zei Trump maandag.

Met de steun van zowel de Democratische als Republikeinse partij in het parlement wil Trump zo snel mogelijk een bevel uitvoeren voor verdere sancties. Die sancties zouden specifiek gericht zijn tegen ambtenaren van de Turkse regering vanwege hun bijdrage aan de militaire operatie. Hij wil hen toegang tot de VS ontzeggen en beslag leggen op hun Amerikaanse eigendommen.

Trump zou Koerden in steek hebben gelaten

Turkije begon zondag aan de inval in het noordoosten van Syrië nadat Erdogan Trump in een telefoontje vertelde dat hij van plan was door te gaan met een lang geplande actie tegen de Koerdische bondgenoten van Amerika in het noordoosten van Syrië.

Trump kondigde daarop aan Amerikaanse troepen terug te trekken uit de regio. De Amerikaanse president werd daarna zowel door zijn eigen partij, de Democraten en door buitenlandse partners beschuldigd van het in de steek laten van de Koerdische troepen die in het gebied medeverantwoordelijk waren voor het verslaan van Islamitische Staat (IS).

De Europese Unie heeft maandag de Turkse inval in Syrië veroordeeld. Ook hebben alle 28 lidstaten toegezegd de wapenlevering aan Turkije in te perken. Alle buitenlandministers van de EU-landen zijn overeengekomen dat Turkije niet meer voldoet aan de Europese voorwaarden om wapens te ontvangen.

Erdogan haalt in open brief uit naar internationale gemeenschap

Erdogan heeft maandag in een open brief aan de Amerikaanse krant Wall Street Journal gereageerd op de internationale kritiek op de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Volgens de Turkse president heeft Turkije ingegrepen waar andere landen juist hebben gefaald.

"Sinds de Syrische burgeroorlog heeft geen enkel land de pijn van de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis zwaarder gevoeld dan Turkije", schrijft Erdogan in de brief. "Als er geen alternatief plan is om de vluchtelingencrisis aan te pakken, dan moet internationale gemeenschap zich aansluiten bij de Turkse inspanningen of zelf vluchtelingen gaan toelaten."