Windmolenparken, zonnepanelen, biomassa en waterkrachtcentrales leverden in het derde kwartaal van dit jaar in het Verenigd Koninkrijk meer elektriciteit dan centrales gestookt met kolen, olie en gas. Dat blijkt uit een analyse van Carbon Brief, het kennisplatform van de European Climate Foundation.

Het is voor het eerst dat er meer stroom wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele energiebronnen.

In juli, augustus en september genereerden duurzame energiebronnen een geschat totaal van 29,5 terawattuur (TWh), vergeleken met slechts 29,1 TWh uit fossiele brandstoffen, blijkt uit de analyse.

In het Verenigd Koninkrijk is windenergie de belangrijkste bron van duurzame stroom. Van de elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk wordt 20 procent opgewekt met windmolens.

In februari begon het grootste windmolenpark, Hornsea One, elektriciteit te produceren, dat zorgde voor een ongekende piek, aldus Carbon Brief.

Britse kolencentrales sluiten

Britse kolencentrales moeten in 2025 allemaal gesloten zijn, en begin volgend jaar zullen er slechts vier kolencentrales in het VK overblijven.

Ondanks dit record is er niet veel reden tot optimisme, schrijven de onderzoekers van Carbon Brief. "Het VK blijft ver achter de wettelijk bindende koolstofdoelstellingen, laat staan ​​het recent aangenomen doel van nul broeikasgasemissies in 2050."