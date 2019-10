De Europese Unie zal tot vrijdag blijven proberen om de Verenigde Staten te overtuigen de handelstarieven alsnog in te trekken. Dat vertelde Eurocommissaris Cecilia Malmström maandag na een presentatie over de invoering van handelsovereenkomsten tussen de EU en andere landen.

"Samenwerken met de VS heeft de voorkeur. Ons hoofddoel is om escalaties te voorkomen", stelt Malmström. De EU stuurt dus niet aan op het invoeren van tarieven als reactie op de stap van de Amerikanen.

"We blijven zeggen: de Wereldhandelsorganisatie heeft de tarieven toegestaan, maar dat hoeft nog geen reden te zijn om ze in te voeren. We zouden liever in overleg gaan over een andere oplossing, want tarieven zijn schadelijk voor alle partijen", aldus Malmström.

De VS heft vanaf vrijdag importtarieven op producten uit de EU, als reactie op de Europese financiële steun aan Airbus. De Wereldhandelsorganisatie heeft toestemming gegeven voor het Amerikaanse ingrijpen. Volgens de VS heeft de steun aan Airbus het land 9,8 miljard euro gekost.

De Amerikanen hebben overigens zelf ook steun geboden aan hun eigen grote vliegtuigbouwer, Boeing. Als de VS de handelstarieven niet annuleert, is de kans dan ook groot dat de EU tarieven aankondigt op Amerikaanse producten.