Economen Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer hebben de Nobelprijs voor de Economie gewonnen voor hun onderzoek naar armoedebestrijding. Dat is maandag in Stockholm bekendgemaakt door de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen.

Duflo is de jongste winnaar en pas de tweede vrouw die de prijs in ontvangst mag nemen. De academie schrijft dat de wetenschappers significante bijdrages hebben geleverd aan het vermogen om armoede te bestrijden.

Een voorbeeld dat genoemd wordt, is de aanpak van de wetenschappers in de crisis in scholen in ontwikkelingslanden. Uit hun onderzoek bleek dat het voorzien van schoolboeken an sich niet direct ertoe leidde dat kinderen meer leerden zonder beter ingerichte lesmethodes.

De Nobelprijs voor de Economie is niet bedacht door Alfred Nobel zelf, maar door de Zweedse centrale bank.

Officieel gaat het niet om een echte Nobelprijs, maar om de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel. Hoewel het geen 'echte' Nobelprijs is, wordt de onderscheiding wel als zodanig beschouwd.