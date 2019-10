De Chinese economie koelt verder af, mede door afname van de wereldwijde vraag en de tarieven als gevolg van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De export nam in september met 3,2 procent af, wat de grootste krimp sinds februari is. De import nam voor de vijfde maand op rij af.

Ook daalden de autoverkopen in september voor de vijftiende maand op rij. De totale verkoop nam in september met 5,2 procent af in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Gewoonlijk worden september en oktober in de sector de gouden en zilveren maand genoemd, omdat in die periodes de meeste auto's worden verkocht.

In juli en augustus waren de afnames van autoverkopen achtereenvolgens 4,3 en 6,9 procent. De Chinese automarkt is de grootste ter wereld.

De relatie tussen de VS en China lijkt te ontdooien. Afgelopen vrijdag zocht de Amerikaanse president Donald Trump toenadering, door de tariefverhoging die voor 15 oktober gepland stond uit te stellen en voor te sorteren op het sluiten van een deal die de handelsoorlog moet beëindigen. Bestaande tarieven blijven echter wel intact en de gesprekken over een deal zijn volgens ingewijden nog lang niet afgerond.

Ondanks de toenadering tussen de twee landen voorspellen analisten dat China lange tijd nodig zal hebben om te herstellen van de schade die de economie heeft opgelopen. Dit komt door de vertragende economische groei die wereldwijd te zien is.