Huiseigenaren die een dak met asbest hebben, kunnen straks geld lenen om dat dak te laten vervangen. Het kabinet meldt maandag hier een fonds voor te gaan oprichten.

Het fonds wordt gevuld met bijdragen van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en banken.

Met het fonds, dat tot 2028 zal bestaan, wil het kabinet huiseigenaren stimuleren om in actie te komen. Eerder kwam een verbod op daken met asbest niet door de Eerste Kamer.

Hoewel er dus geen verbod komt, kunnen huiseigenaren met zo'n dak wel in de problemen komen. Zo willen verzekeraars in de toekomst geen daken met asbest meer verzekeren. Zonder verzekering is het niet mogelijk om een hypotheek te krijgen.

"Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). "Het is dus niet de vraag óf, maar hóé we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen."