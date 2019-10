Ook Frankrijk stopt met de export van wapens naar Turkije, zo heeft het land zaterdagavond bekendgemaakt. Het gaat hierbij om wapens die gebruikt kunnen worden bij de Turkse inval in het noorden van Syrië. Eerder op de dag kondigden de Duitse autoriteiten dezelfde sanctie aan.

Eerder maakten een aantal andere landen, waaronder Nederland, eenzelfde besluit. Frankrijk heeft Ankara gewaarschuwd dat het offensief in Syrië de veiligheid van Europa in gevaar brengt, staat in een gezamenlijke verklaring die de Franse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zaterdag naar buiten brachten.

Het leger van Turkije is sinds woensdag bezig met een grote operatie in Syrië, waarbij 459 Koerdische strijders om het leven zouden zijn gekomen. Alle ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten voeren maandag overleg over de positie van de Europese Unie in deze kwestie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil in het noorden van Syrië een 'veilige zone' creëren. Het desbetreffende gebied is in handen van een door Koerden geleide coalitie. Erdogan ziet deze groep Koerden als een verlengstuk van de PKK, die door verschillende landen als terroristische organisatie wordt gezien.

Vrees voor ontsnapping van IS-strijders

De coalitie bewaakt in het noorden van Syrië meerdere gevangenissen waar strijders van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) worden vastgehouden. Een woordvoerder van het samenwerkingsverband vreest dat het bewakingssysteem voor IS-militanten vanwege de Turkse inval verzwakt.

Door het geweld zijn sinds woensdag honderdduizend mensen het noorden van Syrië ontvlucht. Een groot deel van deze mensen vlucht richting het zuiden. Het is niet bekend hoeveel personen naar Turkije zijn gevlucht. Op dit moment huisvest het land al 3,4 miljoen Syrische vluchtelingen.

De internationale gemeenschap heeft de Turkse actie veroordeeld. In reactie daarop dreigde Erdogan de miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije naar Europa te sturen als de Europese Unie de Turkse inval behandelt als een invasie of bezetting.

Op meerdere plekken in Europa zijn zaterdag duizenden Koerden de straat opgegaan om te demonstreren tegen de actie van Erdogans regering. In Den Haag liepen honderden betogers een protestmars door de stad. Los van een opstootje, waarbij drie mannen gewond raakten, verliep de actie rustig.

Demonstranten voeren in Den Haag actie tegen de Turkse inval. (Foto: Pro Shots)