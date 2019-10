De autoverkoop in China is in september voor de vijftiende keer in zestien maanden gedaald. De automarkt kreeg te maken met een daling van ruim 6 procent. Vorige maand werden in totaal 1,8 miljoen auto's verkocht in het Aziatische land.

De verkoopdaling vond plaats ondanks verwoede pogingen van de Chinese overheid om de grootste automarkt ter wereld te stimuleren.

De afname heeft te maken met onder meer strengere regels op het gebied van uitlaatgassen en de tegenvallende economische groei.

Niet alle autofabrikanten ondervinden last van de tegenvallende verkoopcijfers.

Vooral de Chinese verkoop van luxe automerken als Mercedes en BMW blijft groeien. Zo verkocht Mercedes in september 13 procent meer auto's en zag ook BMW zijn verkoopcijfers met 10 procent toenemen.