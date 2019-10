De Verenigde Staten en China hebben vrijdag een deelakkoord gesloten in het slepende handelsconflict, zegt de Amerikaanse president Donald Trump. De twee grootmachten komen elkaar op een aantal punten tegemoet en uiteindelijk moet dit de basis vormen voor een breder akkoord.

Zo is er een overeenkomst bereikt over intellectueel eigendom, financiële diensten en grote landbouwaankopen, aldus Trump, die vrijdagavond een ontmoeting had met de Chinese vicepremier Liu He.

Volgens de president kan de uiteindelijke deal, die een eind maakt aan de handelsoorlog, op zijn vroegst over vijf weken worden gesloten.

De twee landen hebben, volgens persbureau Bloomberg, onder meer een valuta-akkoord gesloten. Dit was nodig omdat China de laatste maanden regelmatig zijn munteenheid renminbi liet devalueren, zodat het aantrekkelijker werd om Chinese producten te importeren.

Deze valutamanipulatie was volgens deskundigen een bewuste maatregel ter vergelding voor de verhogingen van de importtarieven voor Chinese goederen die de VS invoerde.

VS stelt geplande verhoging op importtarieven uit

De VS maakte in augustus bekend hogere importheffingen in te stellen voor goederen uit China. Washington besloot dit nadat China eerder al hetzelfde deed. Zo zouden de tarieven op 250 miljard dollar (ruim 225 miljard euro) aan Chinese goederen per half oktober verhoogd worden met 5 procent. Deze geplande verhoging is nu als onderdeel van het gesloten deelakkoord van de baan, aldus het persbureau.

Daarnaast zou China hebben beloofd meer agrarische producten te gaan importeren uit de VS. In september schreef de Chinese krant South China Morning Post (SCMP) al dat Peking dit voorstel zou doen, in ruil voor uitstel van handelstarieven.