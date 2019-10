Avonturenpark Hellendoorn is verkocht aan Mubadala Capital, een investeringsfonds van de koninklijke familie van Abu Dhabi. Het pretpark is onderdeel van de Looping Group en wisselt samen met nog veertien andere amusementsparken in Europa van eigenaar.

Onder Looping vallen ook Pleasurewood Hills in het Verenigd Koninkrijk, Fort Fun in Duitsland en Bagatelle in Frankrijk. Jaarlijks bezoeken zo'n 4,6 miljoen mensen een van de vijftien Looping-parken. De jaarlijkse omzet is zo'n 110 miljoen euro.

Ergon Capital en Bpifrance, dat Looping in 2016 in handen kregen, verkopen de pretparkgroep aan Mubadala Capital. Het investeringsfonds staat onder leiding van de kroonprins van Abu Dhabi: sjeik Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, ook wel 'MZN' genoemd. Mubadala had in 2017 een bezit van zo'n 91 miljard euro.

Voor Avonturenpark Hellendoorn verandert er waarschijnlijk niets, zegt een woordvoerder van het pretpark in Tubantia. Volgens hem wisselt de pretparkgroep om de zoveel jaar van eigenaar en heeft het attractiepark voornamelijk te maken met de directie van Looping.

Het management van Looping verhuist mee met de overname. Volgens hen gaat Mubadala zich richten op het aantrekkelijker maken van de pretparken, het toevoegen van verblijfsaccommodaties bij dierenparken en het versnellen van de koop- en bouwplannen.