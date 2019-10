Laura van Geest wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij vertrekt per 1 februari 2020 als directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

"Ik ben zeer verheugd dat Laura van Geest bereid is om zich de komende jaren voor de AFM in te zetten", zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën. "Met haar jarenlange ervaring, haar onafhankelijke blik en grote deskundigheid bij het CPB en eerder bij het ministerie van Financiën is ze een aanwinst voor de AFM."

Van Geest kwam in 2013 over van het ministerie van Financiën naar het CPB. Bij het ministerie was ze directeur-generaal Rijksbegroting.

Ze volgt Merel van Vroonhoven op. Die maakte in april bekend een opleiding te gaan volgen als docent in het speciaal onderwijs. Zij stopte per 1 september al.

"Na twintig jaar in raden van bestuur te hebben gewerkt, waarvan de laatste tien jaar in de publieke sector, wil ik nu ook een meer concrete bijdrage leveren", zei Van Vroonhoven in april.