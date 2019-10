De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is flink tekortgeschoten in het goedkeuren van het ontwerp van de Boeing 737-MAX. Dat staat in een vernietigend rapport van een internationale, onafhankelijke commissie van luchtvaartinspecteurs. Twee 737 MAX-toestellen stortten neer, wat aan 346 inzittenden het leven kostte.

Door een falend veiligheidssysteem zou de neus van vliegtuigen naar beneden zijn gedrukt, waardoor afgelopen maart een toestel in Ethiopië neerstortte en 157 mensen omkwamen. Vijf maanden eerder stortte eenzelfde type vliegtuig neer in Indonesië. Toen kwamen 189 mensen om.

De Federal Aviation Administration (FAA) was niet alleen onvoldoende op de hoogte van het bestaan van dit veiligheidssysteem door versplinterde documentatie, ook zouden te weinig specialisten zich met de certificering hebben beziggehouden.

Volgens het rapport van de Joint Authorities Technical Review (JATR) was de FAA niet in staat om zelf een onafhankelijke evaluatie van het ontwerp te doen.

'Tegenstrijdige belangen' bij Boeing-medewerkers

Het rapport is zeer kritisch over het beleid van de luchtvaartautoriteit om de voorstellen voor de certificering voor een groot deel aan Boeing zelf over te laten. Hierdoor kampten Boeing-medewerkers met "tegenstrijdige belangen" met enerzijds de veiligheidsvoorschriften en anderzijds de druk van de commerciële tak van het bedrijf.

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder liet weten de aanbevelingen van het rapport van JATR te bekijken en tot gepaste acties over te gaan. Boeing zei dat het geen direct commentaar had op het rapport.

JATR werd na de crash in Ethiopië door de FAA zelf gevraagd om een onderzoek naar eventuele fouten in de certificeringsprocedure. In de onderzoeksgroep zitten luchtvaartinspecteurs uit onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan.