Een op de tien energieleveranciers verkocht naar eigen zeggen groene of Nederlandse stroom zonder over de juiste papieren te beschikken, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag na onderzoek. Deze leveranciers zijn op de vingers getikt,

Stroom die nu als groen of Nederlands wordt verkocht, is dat ook daadwerkelijk. "Het is niet zo dat consumenten in het verleden grijze stroom hebben gekregen, terwijl ze dachten dat het groene stroom was", benadrukt een woordvoerder van de ACM.

Geen van de energieleveranciers fraudeerde opzettelijk met het stroometiket. Soms was er onduidelijkheid over wanneer het groene stroom betrof, meestal ging het om een administratieve fout.

Om groene stroom te verkopen, moet een energieleverancier in het bezit zijn van een Garantie van Oorsprong (GvO). Deze certificaten garanderen dat groene stroom ook daadwerkelijk groen is opgewekt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of windmolens.

30 procent van de stroom is Nederlands én groen

Sommige energieleveranciers beweerden dat 40 procent van hun stroom groen was, terwijl het in werkelijkheid om 35 procent ging. De bedrijven moeten dat alsnog met de juiste GvO's onderbouwen. Zo moeten ook GvO's opgevraagd worden voor stroom die overduidelijk groen is, bijvoorbeeld als de elektriciteit is opgewekt met zonnepanelen.

Zo'n 30 procent van de Nederlandse stroomvoorziening is groen en in Nederland opgewekt. 40 procent is groene stroom uit het buitenland. De rest is 'grijze' stroom, opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen als steenkool en gas.

De ACM mag geen uitspraken doen over welke leveranciers in de fout zijn gegaan.