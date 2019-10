De woningmarkt is in het derde kwartaal van 2019 nog iets krapper geworden. Er zijn ten opzichte van een jaar eerder zo'n 5 procent minder woningen in de verkoop gezet. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) waarschuwt voor sterkere prijsstijgingen.

De transactieprijs is ten opzichte van vorig jaar met 7,2 procent gestegen. Daarmee komt de gemiddelde transactieprijs uit op 313.000 euro. Woningen stonden in het derde kwartaal gemiddeld 38 dagen in de verkoop, dat vergelijkbaar is met de duur van vorig jaar.

Naar schatting worden er op jaarbasis zo'n 200.000 woningen verkocht. Volgens Gaby Balkema, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, is dat gezien de lage rentestand "niet zo goed als het zou kunnen".

"Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt. Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig."

De gemiddelde prijs van nieuwbouwwoningen is in een jaar tijd met 14 procent toegenomen tot 391.000 euro. Die hoge prijzen leiden er volgens de NVM toe dat er ook minder nieuwbouwwoningen worden verkocht. In het derde kwartaal van dit jaar werden er 8,4 procent minder nieuwe huizen verkocht door NVM-makelaars.