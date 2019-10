LTO Nederland en 111 pluimveehouders gaan in hoger beroep in de rechtszaak over de fipronilcrisis. De pluimveehouders vinden dat toezichthouder NVWA door te zwijgen over het gebruik van fipronil niet juist heeft gehandeld, meldt LTO donderdag.

"We gaan in hoger beroep. Niet om ons straatje schoon te vegen, maar omdat we erop moeten kunnen vertrouwen dat een toezichthouder in actie komt. Zeker als dat eenvoudig kan om erger te voorkomen", aldus voorzitter Eric Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij LTO Nederland/NOP.

"Familiebedrijven zijn na generaties over de kop gegaan of zagen al hun reserves en investeringsvermogen verdampen. De sector liep minstens 75 miljoen euro schade op", schetst Hubers.

"De toezichthouder was op de hoogte, maar waarschuwde ons niet. Eén belletje en we hadden kunnen controleren of er fipronil in onze stallen zat."