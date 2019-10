Facebook-CEO Mark Zuckerberg moet op 23 oktober in een zaak over cryptomunt libra getuigen voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat is woensdag bekend geworden.

Facebook heeft bevestigd dat Zuckerberg zal getuigen. Het verhoor heeft als titel Een onderzoek naar Facebook en diens impact op de financiële dienstverlening- en huisvestingsector.

De libra, die waarschijnlijk begin 2020 op de markt komt, ligt zwaar onder vuur. Niet alleen in de Verenigde Staten gaan stemmen op om de cryptomunt te blokkeren. Zo stelde Frankrijk onlangs dat het de introductie van de munt in Europa zal tegenhouden. Ook China is kritisch.

De zorgen van critici gaan onder meer over privacyproblemen, mogelijke witwaspraktijken die vergemakkelijkt worden door libra en de tekortschietende bescherming van consumenten. Ook zou de cryptomunt monetair beleid kunnen verstoren en wisselkoersen in gevaar brengen.

Libra werd in juni aangekondigd en moet worden geïntroduceerd door 28 samenwerkende bedrijven, waaronder Uber, Paypal, Spotify en Facebook. Onlangs trok Paypal zich als eerste terug uit de zogenoemde Libra Association.