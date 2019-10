De Nederlandse regering stapt naar het Europees Hof om het verbod op pulsvisserij aan te vechten. Volgens minister Carola Schouten van Landbouw hebben de Europese Raad en het Europees Parlement zich bij de invoering van het verbod niet aan de regels gehouden.

Bij de invoering van het verbod op pulsvisserij is er volgens Schouten niet goed naar wetenschappelijk advies gekeken, schrijft Schouten woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien werkt het verbod volgens Schouten innovatie tegen.

De procedure bij het Hof kan jaren duren. Het verbod blijft in de tussentijd van kracht.

Door het verbod bij het Hof aan te vechten, voegt Schouten de daad bij het woord. In april liet de minister al aan Nederlandse pulsvissers weten dat de regering zich zou verzetten tegen het verbod op pulsvisserij. Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in de techniek.

In april stemde het Europees Parlement voor een verbod op pulsvisserij, nadat eerder al een meerderheid van de Europese landen voor zo'n verbod had gestemd. Het verbod gaat vanaf 2021 in.

Met name Franse vissers voeren al jaren een flinke campagne tegen de vismethode. Volgens tegenstanders is de techniek slecht voor het milieu, anderen hameren erop dat er meer onderzoek nodig is.