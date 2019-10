Nieuwbouwwoningen zijn in het tweede kwartaal ongeveer 16 procent in prijs gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster woensdag.

De prijs van een gemiddelde nieuwbouwwoning is gestegen naar 399.630 euro in het tweede kwartaal, bijna een halve ton meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode 7,2 procent in prijs. Sinds het vierde kwartaal van 2017 stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen sterker dan die van bestaande koopwoningen

Zonder onderscheid te maken tussen bestaand en nieuwbouw stegen de koopwoningen met 8,3 procent in prijs.

Vergeleken met het Europees gemiddelde stijgen de Nederlandse huizenprijzen een stuk harder. In de Europese Unie stegen huizen namelijk met 4,2 procent in het tweede kwartaal. Alleen in Hongarije, Luxemburg, Kroatië, Letland, Portugal en Tsjechië stegen de prijzen meer.

De prijsstijging van de Nederlandse nieuwbouwwoningen is zelfs het hoogst in de hele EU. Op plek twee staat Luxemburg met een prijstoename van 11,5 procent.