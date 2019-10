Het aantal klachten over webwinkel Neckermann.com blijft toenemen, waarschuwt de Consumentenbond. Producten worden vaak niet geleverd en de klantenservice is nauwelijks bereikbaar.

Neckermann reageert sinds een maand niet meer op klachten, en op de website meldt het postorderbedrijf in verband met technische en organisatorische problemen niet in staat te zijn om nieuwe bestellingen aan te nemen. Klanten kunnen het later nog eens proberen, aldus de webwinkel.

"We hebben hier in januari over getweet, maar de klachten blijven binnenkomen", zegt Consumentenbond-woordvoerder Gerard Spierenburg.

Er zijn in de afgelopen twaalf maanden meer dan zeshonderd klachten over de webwinkel binnengekomen bij de Consumentenbond. In augustus beloofde Neckermann nog de meeste problemen binnen een paar weken op te lossen, maar die belofte is het bedrijf niet nagekomen, aldus de Consumentenbond.

Spierenburg: "De reden dat wij nu met een waarschuwing komen, is dat er iets niet goed zit. Het is helemaal niet gezegd dat Neckermann failliet gaat, maar wij zien dit vaker gebeuren als een bedrijf in zwaar weer verkeert."

De Consumentenbond adviseert consumenten in ieder geval niet meer vooruit te betalen, om geen onnodig risico te lopen.

Vorige week werd Thomas Cook Nederland, waar Neckermann Reizen deel van uitmaakt, wel failliet verklaard.