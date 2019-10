Bewoners van de Rotterdamse wijk Heindijk krijgen van de gemeente een subsidie om over te stappen van aardgas naar stadsverwarming, maakte verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers maandag bekend.

Het aansluiten van een woning in Heindijk op stadsverwarming kost gemiddeld 14.000 euro. Een woningeigenaar betaalt met de subsidie van de gemeente 1.500 euro om over te stappen, ongeacht het daadwerkelijke bedrag. Om die 1.500 euro te betalen kunnen huiseigenaren een renteloze lening afsluiten.

Het gaat om in totaal 142 huiseigenaren in Heindijk. Zij kunnen ervoor kiezen om de woning volledig aardgasvrij te maken. Andere opties zijn dat de huiseigenaren overstappen op stadsverwarming, maar nog wel koken op aardgas, of dat zij alleen overstappen op elektrisch koken.

De gemeente biedt ook een subsidie van 500 euro aan voor de overstap naar elektrisch koken.

Overheid wil in 2050 van aardgas af in woningen

De overheid wil dat er in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt om huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De gemeente Rotterdam pakt de overstap naar gas per wijk aan. In vijf wijken, waaronder Heindijk, is gestart met de voorbereidingen.

"Dit is een eerste aanbod aan huiseigenaren om woningen aardgasvrij te maken. Samen kunnen we dat beter en goedkoper doen. We vinden het belangrijk dat huiseigenaren in Heindijk meedoen aan deze pilot en betalen daarom het merendeel van de kosten. De lessen die we leren, gebruiken we om in andere wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen", aldus wethouder Kurvers.