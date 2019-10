De Nederlandse goud- en geldvoorraad verhuist naar Haarlem. Het bankgebouw in Amsterdam wordt gerenoveerd en door het geld en goud tijdelijk ergens anders op te slaan, is die verbouwing een jaar eerder klaar.

De goud- en geldvoorraden worden nu opgeslagen in de leegstaande gebouwen van de bankbiljettendrukker Johan Enschedé in Haarlem.

De uiteindelijke bestemming van de goudvoorraad is Zeist. Daar wordt dit jaar nog begonnen met de bouw van de nieuwe kluis, het DNB Cashcentrum, op het defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist.

In 2023 moet de bouw van de nieuwe goudkluis klaar zijn, en dan zullen het goud en het geld weer verhuizen van Haarlem naar Zeist.

Het nieuwe cashcentrum krijgt naast het opslaan van goud, bankbiljetten en munten meerdere functies, laat de DNB weten. De bankbiljetten worden er gesorteerd en gedistribueerd, het Nationaal Analysecentrum voor de registratie en analyse van vervalsingen zal zich er huisvesten, en er komt een Europees Testcentrum voor onderzoek naar het duurzaam gebruik van bankbiljetten.

De publieksbalie aan het Westeinde 1 te Amsterdam blijft gewoon bestaan. Daar is het publiek welkom om oude guldenbiljetten om te wisselen voor euro's of beschadigde eurobiljetten in te leveren.