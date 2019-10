IKEA moet in Nederland mogelijk alsnog miljoenen euro's aan belasting betalen, laten ingewijden maandag weten.

De Europese Commissie rondt naar verwachting eind 2019 het tweejarige onderzoek naar oneerlijke belastingdeals af.

Onder meer twee fiscale rulings in het voordeel van de meubelgigant worden onderzocht. Deze afspraken werden in Nederland in 2006 en 2011 met de Belastingdienst gemaakt.

De ruling die van 2006 tot 2011 liep, stelde IKEA in staat om winsten naar Luxemburg te verplaatsen, waar er geen belasting over betaald hoefde te worden. Die afspraak werd door de Europese Commissie al als illegaal bestempeld.

De tweede fiscale afspraak liep vanaf 2011 en werd in het leven geroepen omdat de eerste niet langer legaal was. Deze ruling stelde IKEA in staat om een substantieel deel van de winst van Nederlandse franchisen naar Liechtenstein te verplaatsen om geen belasting in Nederland te hoeven betalen.