De gemeente Amsterdam heeft een boete van 100.000 euro opgelegd aan lachgasverkoper Ufogas. Sinds het verbod op het verkopen van de partydrug in de hoofdstad hebben handhavers zeker tien keer geconstateerd dat verkopers van het bedrijf in de stad actief waren.

Naast de boete moet Ufogas per nieuwe overtreding 15.000 euro betalen. Het maximale bedrag kan oplopen tot 3 ton. Eigenaar Deniz Üresin kreeg eerder al een reeks boetes en bracht een nacht in de cel door omdat hij zich niet aan zijn gebiedsverbod voor de stad had gehouden.

Begin september verbood de gemeente de verkoop in het centrum. Lachgas op straat veroorzaakt volgens burgemeester Femke Halsema geluidsoverlast, vervuiling op straat, hinderlijk gedrag van gebruikers en gezondheidsklachten bij excessief gebruik.

Üresin dacht dankzij een maas in de regelgeving alsnog lachgas te kunnen verkopen op straat. Hij bestempelt zichzelf in juridisch opzicht als bezorger en niet als verkoper. Juridisch onderzoek vanuit de gemeente ontkracht dit echter.

'Stop pas als ik een miljoen euro aan boetes heb'

Volgens de verkoper zullen zijn medewerkers gewoon doorgaan. "Ik stop pas als ik een miljoen euro aan boetes heb", laat hij weten in een reactie. Hij heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen de boete. Volgens Het Parool heeft hij dat al gedaan.

Het gebruik van lachgas is in Nederland niet strafbaar. In Utrecht is burgemeester Jan van Zanen wegens rommel, verkeer- en gezondheidsrisico's bezig met een vergelijkbaar verkoopverbod.

Eerder meldde de Amsterdamse nieuwszender AT5 dat het zou gaan om twee ton, maar later bleek uit stukken die in het bezit zijn van AT5 dat het om een ton gaat.