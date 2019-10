Leverancier Offerman roept uit voorzorg alle vleeswaren terug, ook de producten die vrijdag nog in de supermarktschappen lagen, zo maakt het bedrijf vrijdagavond bekend. De vleesfabriek uit Aalsmeer startte donderdag een grote terugroepactie vanwege mogelijke besmetting met de listeriabacterie. Eerder op de dag werd juist gemeld dat het vlees dat op dat moment in de schappen lag, veilig was.

In totaal moet ruim 300.000 kilo vlees uit de winkels worden gehaald, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een Kamerbrief. De productie bij Offerman ligt stil. Bruins noemt de situatie bij het bedrijf "ernstig".

Vrijdagmorgen werd bekend dat het eten dat besmet was met de listeriabacterie het leven heeft gekost aan tenminste drie mensen. Daarnaast heeft één vrouw een miskraam gehad, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Meerdere supermarkten zoals de Jumbo en Aldi haalden daarop al vleeswaren uit hun schappen.

RIVM wist in 2017 al dat listeriabacterie bij Offerman aanwezig was

De NOS schrijft dat het onderzoeksinstituut al in 2017 wist van de aanwezigheid van de bacterie bij Offerman, maar dat deze binnen de wettelijke norm viel.

Er zijn meerdere malen per jaar onderzoeken bij dergelijke fabrikanten. In 2017 werd meermaals geconcludeerd dat Offerman extra hygiënemaatregelen moest nemen. In september van dat jaar kreeg het bedrijf nog een boete opgelegd.

Nog niet duidelijk was dat die bacterie de oorzaak was van in totaal twintig besmettingen in de afgelopen drie jaar, meldt het RIVM vrijdag. Dat heeft een nieuw DNA-analyseonderzoek 2 oktober aangetoond.

Door gegevens van de patiënten met de in 2017 gevonden monsters bij Offerman te vergelijken én een extra controle uit te voeren, kwamen beide partijen erachter dat de fabriek in Aalsmeer de besmettingen veroorzaakte. De listeriabacterie is nog steeds in de fabriek aanwezig.

'Geïnfecteerd vlees kan door controle glippen'

In gesprek met de omroep zegt een NVWA-onderzoeker dat de controles bij fabrikanten als Offerman niet feilloos zijn. "De inspecteur moet keuzes maken en kan niet elk pakje controleren."



Wie de vleesproducten al in huis heeft, wordt verzocht deze terug te brengen naar de supermarkt. Volgens het RIVM verloopt een besmetting bij gezonde personen vaak zonder symptomen of slechts met milde griepverschijnselen.

"De ziekte kan ernstiger verlopen bij heel jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij deze mensen kan hersenvliesontsteking of sepsis (bloedvergiftiging) optreden. De infectie kan bij hen dodelijk verlopen." Ook ongeboren baby's lopen risico.