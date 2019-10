Budgetwinkelketen Zeeman verwacht de komende jaren tientallen winkels in Nederland te sluiten. Op dit moment heeft de keten iets meer dan 500 zaken in Nederland en naar verwachting zijn dat er over vijf jaar zo'n 440, laat een woordvoerder vrijdag aan NU.nl weten na berichtgeving van persbureau ANP.

De omzet van het bedrijf steeg afgelopen jaar met 4 procent. Toch ligt het volgens een woordvoerder van Zeeman met de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse kledingmarkt in de lijn der verwachting dat deze zaken dicht moeten.

Het bedrijf sluit al jaren winkels in Nederland. De groei vindt op dit moment voornamelijk plaats in het buitenland. Afgelopen jaar opende het concern tientallen winkels in Spanje, waar weinig concurrentie voor het textielbedrijf is. Het bedrijf is actief in acht landen.

Vrijdag heeft de keten een samenwerking met de Fair Wear Foundation ondertekend. De organisatie gaat voor het bedrijf de productieomstandigheden controleren in kledingfabrieken in onder meer India, China en Bangladesh.