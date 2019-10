De verhoogde Amerikaanse importheffingen gaan gelden voor de helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. De heffingen van 25 procent gaan op 18 oktober in.

De totale Nederlandse kaasexport naar de VS was vorig jaar ongeveer 80 miljoen euro waard. Over 39 miljoen euro aan kaasproducten moet het verhoogde tarief betaald worden.

Het ministerie houdt nog wel een slag om de arm. Op de lijst worden Goudse en Edammer kaas niet specifiek genoemd. Maar het zou kunnen dat voor producten die hiervan worden gemaakt, zoals plakken kaas of geraspte kaas, een andere regeling geldt. Dan zou het bedrag aan importtarieven over Nederlandse kaasproducten hoger uitvallen.

Voor varkensworsten geldt hetzelfde verhoogde tarief: zo'n 600.000 euro aan producten wordt door de heffing geraakt.

Op eerdere lijsten werden ook andere producten van Nederlandse makelij vermeld. Vooralsnog worden koekjes, zalm, koffie, wafels en (non-)alcoholische dranken volgens het ministerie niet getroffen. Maar dit kan nog veranderen, waarschuwt een woordvoerder. Het staat de VS vrij om de lijst aan te passen.

Importtarieven als reactie op Europese steun aan Airbus

De Verenigde Staten voeren de verhoogde importtarieven op Europese producten in als reactie op de steun die de Europese Unie jarenlang aan vliegtuigbouwer Airbus verleende. Handelsorganisatie WTO oordeelde dat deze staatssteun ongeoorloofd was. De WTO moet overigens nog wel akkoord gaan met de importtarieven.

Na de Europese Unie is de VS de belangrijkste handelspartner van Nederland. In 2018 exporteerde Nederland 23,8 miljard euro aan goederen naar de VS. De belangrijkste exportproducten zijn landbouwmachines, aardolieproducten en elektrische apparaten.