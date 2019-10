De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) verwerpt het cao-voorstel dat KLM afgelopen week heeft gedaan. 80 procent van de vakbondsleden stemde tegen het voorstel. Het grote struikelblok was het loonbod, dat volgens de leden in combinatie met de looptijd van de cao "veel te mager" was.

Het cabinepersoneel vindt dat de winsten die KLM de afgelopen jaren mede dankzij een goed draaiende economie heeft geboekt, niet zijn terug te zien in het loonvoorstel. Daarin stond dat het personeel er de komende twee jaar en negen maanden 8,5 procent bij krijgt, maar daarvoor wel moet inleveren op de eerder afgesproken winstdeling.

"Als het slecht zou gaan met een werkgever, dan is dit een voorstel om te overwegen. Maar KLM heeft een aantal gouden jaren gehad, mede dankzij haar personeel. Wij financieren door een mindering in de winstdeling deels onze eigen loonstijging", stelt Chris van Elswijk van de VNC. De eis van het cabinepersoneel was structureel 4 procent loonstijging per jaar.

Eerder deze week werden ook cao-voorstellen voor het grondpersoneel en het cockpitpersoneel gedaan. Daarover moet nog gestemd worden. Het voorstel voor de afdelingen cargo en passagiersafhandeling werd nog "een doorbraak" genoemd. Daarmee werd niet gedoeld op de loonsverhoging, maar op de afspraken over een vermindering van het aantal flexcontracten voor het grondpersoneel.

De afwijzing van het cabinepersoneel komt op een ongelegen moment. Maandag viert KLM namelijk haar honderdjarige bestaan.