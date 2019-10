Automaker Tesla heeft in het derde kwartaal niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Het concern leverde tussen begin juli en eind september 97.000 voertuigen. Dit is een nieuw record, maar wel net iets minder dan de analisten hadden verwacht.

De kenners hadden gerekend op 97.477 leveringen in het derde kwartaal. Tesla-topman Elon Musk wil dit jaar in totaal 360.000 tot 400.000 voertuigen leveren. Om dit doel te halen, moet Tesla in het vierde kwartaal 104.800 elektrische auto's bezorgen.

In het derde kwartaal leverde het bedrijf 79.600 exemplaren van Model 3, het goedkoopste model van Tesla. Verder werden 17.400 Model S- en Model X-auto's geleverd.

Precieze cijfers over de financiële prestaties komen later. Musk heeft eerder gezegd dat Tesla in het derde kwartaal quitte wil draaien en in het laatste kwartaal van dit jaar winstgevend wil zijn.