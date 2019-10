In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen gestegen met 2,6 procent. Dat is de grootste loonstijging in tien jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral in de bouwnijverheid stegen de lonen in het derde kwartaal het meest. Het cao-loon per uur inclusief bijzondere beloningen steeg 4 procent, dat komt volgens het CBS voornamelijk door de loonontwikkeling in de bouw. Ook werknemers die onder een horeca-cao vallen, hebben hun lonen fors zien stijgen, met 3,7 procent.

In de sectoren particuliere bedrijven en overheid stegen de lonen met 2,7 procent. De sector die achterblijft met een gemiddelde stijging van 2,1 procent is die van de gesubsidieerde instellingen. Daaronder vallen de cao's van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Over een ruime meerderheid van deze cao's (59 procent) is nog geen definitief akkoord gesloten over heel 2019..

Of de gemiddelde cao-loonstijging van 2,6 procent ook invloed heeft op de koopkracht, valt te bezien. De consumentenprijzen stegen in de maanden juli en augustus met 2,7 procent.