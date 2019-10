Jort Kelder doet aangifte van bitcoinoplichting, zo laat hij het onderzoeksprogramma Brandpunt+ woensdag weten. Ook kondigt Kelder aan een stichting op te richten om bitcoinoplichters civielrechtelijk aan te pakken.

Brandpunt+ doet al langer onderzoek naar bedrijven die achter bitcoinadvertenties zitten en waarin vaak foto's opduiken van bekende Nederlanders. Ook Kelder is vaak te zien op de nepnieuwspagina's waar de advertenties naar linken.

Het onderzoeksprogramma maakte in augustus de namen van enkele bedrijven bekend. Kelder belde samen met de redactie het Tsjechische Converting Team. Uit undercoveronderzoek van Brandpunt+ bleek dat dit bedrijf nepnieuwsadvertenties verspreidde over de presentator.

Kelder wil dat politie en justitie achter de bitcoinoplichters aangaan."We hopen dat het openbaar ministerie bereid is onderzoek te verrichten naar de personen die zich hiermee verrijken", aldus de journalist.

Volgens advocaat Joost Groenhuijsen is er in dit geval niet slechts sprake van een risicovolle belegging. "Het gaat erom dat personen zichzelf proberen te bevoordelen met leugens en een valse voorstelling van zaken. Er is dan ook sprake van oplichting."

Kelder is van plan een stichting op te zetten waarbij bekende Nederlanders die gebruikt worden in de nepnieuwsadvertenties zich kunnen aansluiten. Hij hoopt dat John de Mol zich ook bij hen aansluit. De Mol daagde in mei Facebook voor de rechter omdat zijn foto in bitcoinadvertenties werd gebruikt.