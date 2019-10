De directie van voetbalclub PSV heeft woensdag besloten om per direct eenzijdig het contract met sponsor Investous op te zeggen. Het bedrijf is in opspraak geraakt omdat het mensen zou hebben verleid tot risicovolle investeringen in onder meer bitcoin en aandelen.

"PSV heeft vanmiddag geconcludeerd dat de reputatie van de club is geschaad en dat is een ontbindende voorwaarde in het contract", schrijft de club.

Een uitzending van Opgelicht stipte dinsdagavond de werkwijze van Investous opnieuw aan, maar in juli kwamen de praktijken ook al aan het licht in NRC. Mensen die in zee gingen met het bedrijf, zouden duizenden euro's zijn verloren.

Met misleidende advertenties op sociale media zou Investous mensen naar artikelen verwijzen die qua opmaak lijken op stukken van de NOS, het AD of de Volkskrant. In de nepartikelen worden bekende mensen als John de Mol en Jort Kelder geciteerd en via een link komen de lezers vervolgens uit bij mensen die hen zeer risicovolle investeringen aanbevelen.